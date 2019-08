Einstieg in den Digitaldruck

Flexodruckmaschinenhersteller PCMC erwirbt RDP Marathon und IPT Digital

Der amerikanische Flexodruckmaschinenhersteller Paper Converting Machine Company (PCMC) schließt sich mit RDP Marathon Inc. und IPT Digital zusammen und erweitert damit sein Angebot um die Digitaldrucktechnologie.

RDP Marathon liefert seit 30 Jahren technische Maschinenlösungen für die Druck- und Verpackungsmärkte. Durch die Partnerschaft mit IPT Digital bietet RDP Marathon auch Digitaldruck-Systeme zur Integration in bestehende Druckmaschinenumgebungen an, welche die Möglichkeiten im Verpackungsdruck erweitert.

Die Aufnahme dieser Digitaldrucktechnologie in das Portfolio von PCMC soll nicht nur das Unternehmenswachstum in seinen angestammten Märkten beschleunigen, sondern auch die Expansion in neue Märkte, insbesondere das Faltschachtelgeschäft, unterstützen.

“Wir sind sehr daran interessiert, dass RDP Marathon und IPT Digital der PCMC-Familie beitreten”, sagt Stan Blakney, Präsident von PCMC. “Wenn wir unser Druckgeschäft ausbauen wollen, wird uns ihr Know-how in die Lage versetzen, schnell in neue Märkte vorzudringen und unser Produktportfolio zu diversifizieren. Der Digitaldruck verzeichnet weiterhin ein erhebliches Wachstum, und wir freuen uns, mit dieser Akquisition in diesen Markt einzusteigen.”