Digitaler Direktdruck auf Wellpappe

Erste Corrujet von Koenig & Bauer bei Kolb installiert

„Genau wie bei unseren analogen Anlagen, der Corruflex und der Corrucut, haben wir nach der Evaluation des Marktes und der Kundenwünsche das Pflichtenheft erstellt. Mit der Kolb Group haben wir den richtigen Partner gefunden, um unsere neue Corrujet für den digitalen Wellpappendirektdruck zu entwickeln,” so Koenig & Bauer-Vorstandsmitglied Christoph Müller. Die Corrujet wird im zweiten Quartal 2019 in Produktion gehen.

Unweit des Memminger Stammsitzes hat die Kolb Unternehmensgruppe im vergangenen Jahr den neuen Standort für Kolb DigitalSolutions in Memmingen-Amendingen in Betrieb genommen. Die Corrujet wird das Herzstück in dem neuen Werk mit integrierter Weiterverarbeitung sein. „

Basierend auf den Erfahrungen mit der digitalen Rotajet wurde die Corrujet für die Wellpappenindustrie entwickelt. Mit einer Produktionsleistung von bis zu 6000 Bogen pro Stunde werden Formate von max. 1700 x 1300 mm in einer hohen Auflösung bedruckt. Alle üblichen Außendecken, ob gestrichen oder ungestrichen, können bedruckt werden. Der Bogen wird von einem neu entwickelten Anleger in die Maschine eingezogen.

Da die Anlage für den Bogeneinzug mit stehender Welle konzipiert wurde, ist sie mit gängigen Peripheriegeräten (Prefeeder, Ableger) kombinierbar und harmoniert mit der Standardlogistik eines jeden Wellpappenwerkes. Ausgestattet mit einem konventionellen Lackwerk werden die im Vierfarbmodus mit wasserbasierender Tinte gedruckten Motive wahlweise glänzend oder matt lackiert

Kurz-Porträt

Hans Kolb Wellpappe wurde 1933 in Memmingen gegründet und wird in zweiter Generation von Alwin J. Kolb als Geschäftsführender Gesellschafter und Geschäftsführer Dr.-Ing. Bernhard Ruffing geführt. Das Unternehmen ist ein international tätiger Anbieter und beschäftigt rund 1100 Mitarbeiter. Man entwickelt und produziert Verpackungen, Verpackungsmaterialien und Spezialprodukte aus Wellpappe.

