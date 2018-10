Durst mit zwei Awards auf der SGIA Expo 2018 ausgezeichnet

Durst, Hersteller von digitalen Drucksystemen aus Südtirol/Italien, wurde auf der SGIA Expo in Las Vegas/USA mit zwei „Product of the Year“-Awards für die Delta WT 250 und die Rhotex 325 ausgezeichnet.

Die Digitaldruckmaschine Delta WT 250 hat den Award in der Kategorie „New RTR/Hybrid/Flatbed Technology“ gewonnen. Nach Angaben von Durst ist sie eine neue Generation von digitalen Drucksystemen, die Offsetdruckqualität mit geruchlosen Tinten erzielen. Mit der sogenannten Water Technology (WT) ausgestattet, ist sie für die Bedruckung von Wellpappenverpackungen und Displays geeignet.

Die WT-Tinten sind kennzeichnungsfrei und sollen die Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen erfüllen. Die Delta Corrugated Multi-Pass-Drucksysteme sind für den 24/7-Dauerbetrieb ausgelegt und verfügen über verschiedene Automatisierungsgrade, so Durst weiter. Den zweiten Award erhielt Durst für seine „Rolle auf Rolle“-Digitaldruckmaschine Rhotex 325, die den Textil-Direktdruck mit dem Dye-Transferdruck kombiniert.