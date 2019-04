Online-Druckservice

Boxeffect – Verpackung mit individuellem „WOW!”-Effekt

Boxeffect ist ein Online-Druckservice der Heinerich GmbH. Das Unternehmen aus Pleidelsheim ist bereits seit über 50 Jahre in der Verpackungsbranche als Vorstufendienstleister für den Flexodruck tätig. Darüber hinaus bietet es seinen Kunden im Digitaldruck hergestellte Verpackungsmuster an.

Dieses Know-how ist während der Entstehung von Boxeffect mit eingeflossen. Aktuell sind über 25 Verpackungen aus Wellpappe und Karton in Standardgrößen unter www.boxeffect.de erhältlich. Doch nicht nur für Onlinehändler soll es zukünftig im Digitaldruck individuell hergestellte Verpackungen geben, sondern ebenso andere Händler und Endkunden.

Der Online-Druckservice individualisiert Verpackungen in kleinen bis mittlere Auflagen. Ob Influencer-Box, Produkt-Launch, Teilnehmergeschenk oder einfach als wirkungsvoller Versandkarton – bedruckte Verpackungen sind ein großartiges Marketinginstrument. Das einzige Problem: Bisher war es für kleine bis mittelgroße Händler schwierig, Verpackungen mit eigenem Branding zu bekommen. Die Mindestbestellmengen lagen gerne einmal bei 3000 Stück und die Setup-Kosten für Druckplatten und Werkzeuge verschlungen mehrere Tausend Euro.

Boxeffect bietet bedruckte Verpackungen bereits ab Stückzahl „Eins“ an – im digitalem Vierfarbdruck und ohne Setupkosten. Dank einer Lieferzeit von fünf bis zehn Tagen können auch kurzfristige Kampagnen durchgeführt werden. Boxeffect will Onlinehändlern jeder Größe, insbesondere aber kleine bis mittelgroße Händler, einen einfachen Zugang zum Designen personalisierter Versandkartons bieten. Dazu steht dem Kunden ein einfach zu bedienender Gestaltungseditor zur Verfügung. Hier können die Kunden Bilder und Logos hochladen und selbst Gestaltungs- und Schriftelemente hinzufügen. Die fertige Verpackung wird dann in einer 3D-Visualisierung angezeigt, um dem Kunden einen realen Eindruck zu vermitteln.

