Altana beteiligt sich an Digitaldruck-Unternehmen Velox

Der Chemiekonzern Altana beteiligt sich am israelischen Industriedigitaldruck-Unternehmen Velox Ltd. und erweitert damit sein Technologie- und Beteiligungsportfolio in diesem Bereich. Über die Investitionssumme haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Nach Angaben des Unternehmens entwickelte Velox eine digitale Technologie, mit der sich Verpackungen wie zum Beispiel Tuben und Dosen aus unterschiedlichen Materialien im „Direct to Shape“-Verfahren in hoher Geschwindigkeit von der Einzel- bis zur industriellen Serienfertigung bedrucken lassen.

Die erste Digitaldrucklösung konnte bereits an einen globalen Hersteller von Kunststoffverpackungen ausgeliefert werden, weitere großvolumige Aufträge strategischer Kunden aus Europa und den USA sollen bereits vorliegen. Mit seiner neuartigen Digitaldrucktechnologie hat Velox zahlreiche Anknüpfungspunkte zu den Aktivitäten der Altana-Gruppe auf den Feldern Druck und Verpackungen.

Die Altana-Investition in Velox ist ein Teil der Corporate Venturing-Aktivitäten des global tätigen Spezialchemiekonzerns. Ziel dieser Aktivitäten sind Investitionen in technologiegetriebene Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial und transformativen Geschäftsmodellen.