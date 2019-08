Umsatz oberhalb von 100 Mio. Euro

Zum fünfjährigen Bestehen bekommt BST eltromat eine neue Firmenzentrale

Pünktlich zum 5-jährigen Jubiläum des Zusammenschlusses von BST und eltromat stellt BST eltromat International die Weichen für sein weiteres Wachstum. So hat das Unternehmen in Bielefeld-Altenhagen ein 22.000 m2 großes Grundstück erworben, auf dem es seine künftige Zentrale errichten wird.

In den Neubau werden sowohl die Mitarbeiter aus dem Standort Leopoldshöhe als auch die Mitarbeiter der bisherigen Unternehmenszentrale aus der Heidsieker Heide in Bielefeld einziehen.

Anzeige

Die engere Verzahnung der verschiedenen Produktbereiche von BST eltromat unter einem Dach und die damit optimierte interne Kommunikation werden die Effizienz des Unternehmens im Vertrieb, im Service und in der technischen Entwicklung weiter erhöhen. Nach dem Umzug wird auch die Produktion von BST eltromat zusammengeführt. Darüber hinaus wird die neue Unternehmenszentrale mit Top-Anbindung an die Autobahn A2 ein Demo-Zentrum beherbergen.

Der Zusammenschluss vor mittlerweile fünf Jahren hat Potenziale und Synergien geschaffen. „Bereits im ersten Jahr nach dem Zusammenschluss hat BST eltromat einen höheren Umsatz erzielt, als es beide Unternehmen allein hätten schaffen können. BST eltromat wächst kontinuierlich. Seit drei Jahren erwirtschaftet unsere Unternehmensgruppe Umsätze oberhalb von 100 Mio. Euro“, so Kristian Jünke. BST eltromat-Geschäftsführer.

Für die Zukunft sieht der Geschäftsführer für das Unternehmen angesichts der stetig steigenden Anforderungen in bahnverarbeitenden Produktionsprozessen erhebliche Wachstumspotenziale. Jünke: „Gemeinsam blicken die unter dem Dach BST eltromat zusammengeflossenen Unternehmen BST und eltromat auf eine mehr als 100-jährige Erfahrung zurück. Im Zuge der Übernahme der Mehrheitsbeteiligung an Nyquist Systems reiht sich seit Anfang des Jahres zusätzlich ein Hersteller von Qualitätssicherungssystemen für schmalbahnige Produktionsprozesse in unsere Unternehmensgruppe ein. Mit unserer Muttergesellschaft, der elexis-Gruppe, im Rücken haben wir alle Möglichkeiten, unsere Attraktivität als global aufgestellter Partner für unsere Kunden in aller Welt kontinuierlich weiter zu erhöhen. Die Markterfolge der ersten fünf Jahre nach dem Zusammenschluss seien eine solide Basis für die weitere Entwicklung von BST eltromat.“

Die neue Unternehmenszentrale in Bielefeld-Altenhagen fügt sich dabei ideal in die neue „perfecting your performance“-Strategie der elexis-Gruppe ein, deren größtes Tochterunternehmen BST eltromat ist.