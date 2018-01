Zecher geht Rasterwalzen-Kooperation mit Daetwyler USA ein

„Die USA bietet mit dem weltweit größten Flexodruckmarkt ein hohes Umsatzpotenzial, welches wir bisher nicht proaktiv erschlossen haben. Dies wird sich nun ändern.“, so Zecher Vertriebsleiter, Thomas Reinking.

Mit Daetwyler, als weltweit führender Hersteller von Rakelmessern, holt sich Zecher einen Partner mit einer starken Marktposition ins Boot, der von nun an Kunden in den USA sowie Kanada mit Zecher-Rasterwalzen bedienen wird. Mit der starken Präsenz in diesem Vertriebsgebiet und einem hervorragenden Kundenservice hat sich Daetwyler innerhalb der letzten 40 Jahre erfolgreich im Markt etabliert und gilt laut Zecher somit als idealer Kooperationspartner, um den internationalen Vertrieb zu erweitern.

Daetwyler teilt die Vorzüge der Zusammenarbeit mit dem Walzenhersteller und möchte die Synergien dieser Partnerschaft optimal nutzen. „Mit Zechers Rasterwalzen wird Daetwyler seinen Ruf als Anbieter qualitativ hochwertiger Produkte für Druckereien mit einem starken technischen Know-How im Vertrieb weiter stärken“, so Roger Heid, Geschäftsführer von Daetwyler USA.

Mit Zechers Rasterwalzen als Ergänzung des Produktportfolios möchte Daetwyler seinen Kunden ermöglichen, ein umfangreiches Leistungsspektrum aus einer Hand zu beziehen. „Wenn es um eine anspruchsvolle Druckperformance geht, sind Rakel nur ein Teil der Gleichung“, sagte Kurt Oegerli, Leiter der Graphic Arts Division von Daetwyler USA. „Durch die Partnerschaft mit Zecher können wir unseren Kunden eine komplette Drucklösung anbieten.“

Über Zecher

Die Zecher GmbH ist ein internationaler Hersteller von Rasterwalzen aus Chrom und Keramik. Mit kontinuierlichen Weiterentwicklungen und drucktechnischen Innovationen kann Zecher heute auf eine 70-jährige Erfahrung in der Rasterwalzenfertigung zurückblicken. Am Firmensitz in Paderborn fertigt Zecher jährlich rund 12.000 gravierte Rasterwalzen. Für mehr Informationen besuchen Sie www.zecher.com .