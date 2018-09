Windmöller & Hölscher – Neue Digitaldruckmaschine für flexible Verpackungen

Während Digitaldruck im Bereich der Etiketten und Akzidenzen heute bereits eine feste Größe ist, besteht im Segment der flexiblen Verpackungen weiter Bedarf nach einem wirtschaftlichen und stabilen Digitaldruckverfahren. Windmöller & Hölscher (W&H) hat mit einem Konzept für eine neue Digitaldruckmaschine einen ersten Meilenstein in seinem Entwicklungsprojekt erreicht. Nun beginnt das Unternehmen mit dem Onboarding von Partnern. Da die neue Maschine auf Piezo-Inkjet-Technologie basiert, kommen Druckköpfe des Typs 5601 von Xaar zum Einsatz.

W&H forscht im Bereich Digitaldruck schon seit mehreren Jahren. Seit 2016 wird im Funktionsbereich Digitaldruck in einem Entwicklungsprojekt mit Investitionen in Millionenhöhe die Umsetzung vorangetrieben. „Wir haben zunächst die Anforderungen der Praxis gesammelt, Technologien bewertet und neue Ansätze geprüft. Daraus ist ein Maschinenkonzept entstanden, das sich von allen bestehenden Ansätzen abhebt und unseren Kunden Mehrwert in der Praxis liefert. Dieses setzen wir jetzt mit geeigneten Partnern um. Das neue Digital-Maschinenkonzept von W&H zeichnet sich beispielsweise durch höhere Qualität und Geschwindigkeiten aus“, erklärt Sven Michael, Leiter des Digitalteams bei W&H.

Sven Michael leitet das Digitalteam bei W&H, das bei der Entwicklung einer neuen Digitaldruckmaschine auf Piezo-Inkjet Technologie setzt (Quelle: W&H)

„Wir sehen im Markt der flexiblen Verpackungen einen Bedarf, Digitaldruck ergänzend zu den etablierten Verfahren einzusetzen. Treiber hierfür sind Anforderungen nach schnellerer ‚Time-to-Market‘ und sehr kurze Auftragslängen“, erklärt Dr. Jürgen Vutz, CEO von W&H. „Die Anwendung bei flexiblen Verpackungen bringt jedoch sehr spezielle Anforderungen mit, beispielsweise an die Haftung der Farbe auf der Folie. Als Spezialist für diesen Markt verfügen wir über Expertenwissen, um Antworten auf diese Herausforderungen zu bieten. Hohe Verfügbarkeit und Anwendbarkeit im täglichen Gebrauch dieses neuen Maschinenkonzepts sind unsere obersten Prioritäten. Unser Ziel ist es, mit einer funktionierenden und ausgereiften Maschine an den Markt zu gehen, die die Versprechen des Digitaldrucks auch für die flexible Verpackung einlöst.“