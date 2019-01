Flexo- und Tiefdruckmaschinen

Windmöller & Hölscher: Expressfertigung seltener Ersatzteile

Bei einem (drohenden) Stillstand z. B. einer Flexo- und Tiefdruckmaschine werden Maschinenersatzteile oft in Rekordzeit benötigt. Nach eigenen Angaben hat Windmöller & Hölscher (W&H) 90 Prozent aller benötigten Original-Ersatzteile direkt ab Lager verfügbar. Aber es gibt auch seltene Verbrauchs- oder alte Maschinenteile, die nicht gelagert werden. Die W&H-Expressfertigung soll diese Lücke nun schließen: „Einfache bis mittel komplexe Maschinenkomponenten, die nach Kundenwunsch gefertigt wurden (Zeichnungsteile), können hier in weniger als 24 Stunden nachgebaut und ausgeliefert werden“, so W&H.

Die Expressfertigung wurde als Zusatzservice im April des vergangenen Jahres eingerichtet. Insgesamt drei Vollzeitkräfte fertigen die Ersatzteile in dem Maschinenpark der Expressfertigung am Hauptsitz von W&H in Lengerich an.

„Unser Expressservice für Ersatzteile funktioniert ähnlich wie eine Notaufnahme: Das wichtigste ist zunächst den Patienten, also die Maschine, zu stabilisieren und am Leben zu halten. So verhindern wir Produktionsausfälle. Von unseren Kunden bekommen wir sehr positives Feedback für die schnelle Soforthilfe“, so der Leiter der W&H Servicelogistik Jörg Dellbrügge. Die herkömmliche Lieferzeit für seltene Verbrauchsteile, die nicht auf Vorrat gelagert werden, beträgt zwei Wochen und länger. Die express gefertigten Ersatzteile von W&H können hingegen bereits einen Tag nach dem Auftragseingang auf dem Weg zum Kunden sein. „Es kommt immer auf die Dringlichkeit des Auftrags an. Ein Ersatzteil von uns ist manchmal auch nur eine Zwischenlösung, bis das endgültige Maschinenbauteil fertig ist. Wenn dieses zum Beispiel noch veredelt werden muss, dauert die Herstellung erfahrungsgemäß immer etwas länger.“

