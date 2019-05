Acht Prozent des Umsatzes für Forschung und Entwicklung

Windmöller & Hölscher erzielt 895 Mio. EUR Umsatz

Der Maschinenbauer Windmöller & Hölscher (W&H) schließt nach eigenen Angaben das Geschäftsjahr 2018 mit einem Umsatz von rund 895 Mio. Euro ab. Damit setzt der Spezialist für den Markt der flexiblen Verpackungen seinen Wachstumskurs aus den letzten Jahren fort.

W&H wächst weiter Der Vorstand von W&H: CEO Dr. Jürgen Vutz, CSO Peter Steinbeck, CTO Dr. Falco Paepenmüller (Quelle: W&H) Bild: an der strangriede 11b,30167 Hannover,017667338358 Digitale Produkte stehen im Fokus der F&E Aktivitäten bei W&H, beispielsweise Services mit Unterstützung durch eine Datenbrille (Quelle: W&H) W&H baut an seinem Hauptsitz in Lengerich das Technologiezentrum aus (Quelle: W&H)

Die Mitarbeiterzahl wuchs von 2950 auf 3100 in der weltweiten Gruppe. Als Wachstumstreiber nennt das Unternehmen neben Internationalität vor allem neue Produkte zu den Zukunftsthemen Digitalisierung und Nachhaltigkeit. Acht Prozent des Umsatzes investierte das Unternehmen 2018 in Forschung & Entwicklung. 2019 feiert W&H 150- jähriges Jubiläum und kündigt weitere Entwicklungen an. „Alle Geschäftsbereiche Extrusion, Druck, Verarbeitung und Service haben zum Rekordumsatz der W&H-Gruppe von 895 Mio. Euro Umsatz beigetragen. Mit einer Exportrate von über 90% ist unsere internationale Aufstellung weiter wichtiger Erfolgsfaktor für W&H“, erklärt Vorstandsvorsitzender Dr. Jürgen Vutz.

In den vergangenen Monaten baute der Maschinenbauer seine internationale Präsenz mit sechs neuen Vertriebs- und Servicestandorten aus, bspw. in Polen und im asiatischen Raum. Am Hauptsitz in Deutschland investierte W&H in den Bau eines 10.000 qm großen Technologiezentrums für Maschinen zur Herstellung flexibler Verpackungen. Das neue Technologiezentrum Extrusion wurde 2018 fertiggestellt. Das Technologiezentrum Druck befindet sich aktuell im Bau und wird im Herbst 2019 eröffnet.

Im Jahr 2018 investierte W&H rund 8% des Umsatzes in Forschung und Entwicklung. Im Bereich Kunststoffverpackungen sei die Schaffung einer Kreislaufwirtschaft eine Herausforderung für die gesamte Branche. „Mit unseren Maschinen lassen sich schon heute Recyclingkunststoffe verarbeiten.

Gleichzeitig arbeiten wir in unserem Technologienzentrum daran, wie Kunststoffverpackungen besser recyclefähig gemacht können, ohne ihre Schutzfunktion zu verlieren“, so der Vorstand.

Im Herbst 2019 feiert W&H sein 150-jähriges Bestehen. Das Jubiläumsjahr steht unter dem Motto ‚Wir bauen Zukunft‘. Höhepunkt des Jubiläumsjahres wird die Leitmesse K 2019 in Düsseldorf, auf der W&H neue Maschinengenerati

