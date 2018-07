Windmöller & Hölscher – 600. Miraflex geht an Korozo

Der türkische Verpackungshersteller Korozo bestellte im April 2018 die 600. Miraflex-Zentralzylinder-Flexodruckmaschine von Windmöller & Hölscher (W&H). Die Miraflex II CM 10 mit Inline-Tiefdruckwerk in 1270 mm Arbeitsbreite wird im Februar 2019 an das neue Korozo-Werk in der Freihandelszone in Corlu, 100 km östlich von Istanbul, geliefert.

Korozo Ambalaj ist einer der größten Verpackungsproduzenten in der Türkei, im Mittleren Osten und in Europa mit einer jährlichen Produktionskapazität von über 105.000 Tonnen. Das Unternehmen begann seine Tätigkeit in der Verpackungsindustrie 1973. Der Branchenführer hat mit seinen kontinuierlichen Investitionen neue Wege im Verpackungsmarkt beschritten und ist dabei rasant gewachsen. Korozo beschäftigt über 1700 Mitarbeiter in neun Produktionsstätten in der Türkei. In den wichtigsten europäischen Märkten ist der Verpackungshersteller mit eigenen Vertriebsgesellschaften vertreten.