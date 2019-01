W&H schließt 2018 voraussichtlich mit Rekordumsatz ab

Passend zum Jubiläum wird der Maschinenbauer mit dem Bau eines neuen Drucktechnikums in Werk 1 die Werkstrukturplanung in Lengerich abschließen. Außerdem wird das Tochterunternehmen Garant Ende des Jahres mit dem Umzug in die neuen Hallen im Gewerbepark Antrup beginnen. Investitionen will das Familienunternehmen eigenen Angaben zufolge vorrangig in die Entwicklung neuer Maschinentechnologien stecken und hat für das Frühjahr eine Weltpremiere im Bereich Druck geplant.