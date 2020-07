Neue Produktgruppe Alvar für Flexodruckwerke

Wendt übernimmt TMB-Mitarbeiter und Know-how

Die Wendt Maschinenbau GmbH & Co. KG mit Sitz in Georgsmarienhütte hat Mitarbeiter des insolventen Druckwerksherstellers TMB Transportgeräte und Maschinenbau GmbH, Osnabrück übernommen.

Zudem erwarb Wendt die technischen Unterlagen zur Wartung und zum Bau der TMB-Flexodruckwerke. Der Service für Druckwerke schließt damit auch die Werke aus dem Hause TMB sowie die Ersatzteilversorgung mit ein.

Anzeige

Darüber hinaus bietet Wendt Maschinenbau mit ihrer neuen Produktgruppe Alvar hochwertige Flexodruckwerke vom kleinen Signierdruckwerk bis zum Achtfarben-Vollservo-Druckwerk in Stacktype-Bauweise an. Diese Flexodruckwerke werden nach kundenspezifischen Anforderungen konzipiert und geliefert. Außerdem bietet das Unternehmen umfassendes Zubehör für Flexodruckwerke und Flexodruckmaschinen an.

Fabian Ehrenbrink steht Ihnen gerne für weitere Informationen sowie für Rückfragen zu den Produkten und Leistungen zur Verfügung (fabian.ehrenbrink@wendt-maschinenbau.de).