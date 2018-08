Verpackungshersteller ziehen positive Bilanz für das Jahr 2017

Der Verpackungsmarkt ist im Jahr 2017 weiter gewachsen. Nach Angaben des Gemeinschaftsausschusses Deutscher Verpackungshersteller (GADV) wurden im Jahr 2017 rund 19 Millionen Tonnen Packmittel hergestellt.

Damit stieg die Produktionsmenge um 1,1 Prozent. Der Umsatz legte um 4,6 Prozent auf rund 33 Mrd. EUR zu. Wie in den Jahren zuvor generierten die Kunststoffverpackungen mit einem Anteil von rund 44 Prozent den größten Anteil am Umsatz, mengenmäßig waren die Verpackungen aus Papier, Karton und Pappe mit rund 47 Prozent die größte Packmittelfraktion.

Bei der Produktion zeigt sich bei den Packmittelfraktionen ein geteiltes Bild: Den stärksten Zuwachs verzeichneten die Kunststoffverpackungen mit einem Plus von 2,1 Prozent, gefolgt von Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (plus 2,0 Prozent) und Glasverpackungen (plus 1,7 Prozent). Rückläufig war dagegen die Produktion bei den Metallverpackungen aus Stahl (minus 8,2 Prozent). Die Produktion von Verpackungen aus Aluminium ging aufgrund von Produktionsverlagerungen trotz allgemein guter Konjunktur um 2,8 Prozent zurück.

Beim Umsatz zeigen sich die Packmittelfraktionen dagegen einheitlich positiv: Den höchsten Zuwachs verzeichneten im Jahr 2017 die Metallverpackungen mit einem Plus von 7,8 Prozent, gefolgt von Verpackungen aus Papier, Pappe und Karton (plus 5,6 Prozent), den Kunststoffverpackungen (plus 3,9 Prozent), Verpackungen aus Aluminium (plus 3,2 Prozent) und Glas (plus 2,4 Prozent).

„Die deutsche Verpackungsindustrie ist nicht nur eine äußerst dynamische und kreative Branche mit konstanten Wachstumsraten, sondern hat in der modernen Wirtschaft und Gesellschaft eine geradezu systemtragende Rolle. Ohne leistungsfähige Verpackungen wäre eine sichere, zuverlässige und preiswerte Versorgung der Menschen mit allen denkbaren Gütern des täglichen Bedarfs nicht denkbar“, sagt Dr. Johann Overath, GADV-Sprecher und Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands Glasindustrie e.V.

Doch Verpackungen müssen heute weit mehr leisten, als das in ihnen verpackte Füllgut optimal zu schützen. Politik und Verbraucher formulieren klare Vorgaben an zukunftsfähige Verpackungen. So stellt das Verpackungsgesetz, das im nächsten Jahr in Kraft treten wird, hohe Anforderungen an die Recyclingfähigkeit von Verpackungen. Und auch viele Endverbraucher legen Wert auf umweltfreundlichen und nachhaltigen Konsum. So spielt die Funktionalität von Verpackungen im Hinblick auf Wiederverschließbarkeit, flexible Füllgrößen und Portionierbarkeit zwar weiterhin eine wichtige Rolle, aber auch aktuelle Verbrauchertrends wie Umwelt- und Gesundheitsbewusstsein, Regionalität, Nachhaltigkeit sowie das steigende Engagement gegen Lebensmittelverschwendung müssen von den Verpackungsherstellern bedient werden. „Verpackungen tragen maßgeblich dazu bei, Lebensmittelverschwendung zu verhindern, indem sie Lebensmittel haltbar und lagerfähig machen“, unterstreicht Overath, Sprecher der GADV.

Infos zum GADV

Der GADV ist die Arbeitsgemeinschaft der Branchenverbände der Hersteller von Verpackungen aus Papier, Karton und Pappe, Kunststoff, Glas, Stahl und Aluminium. Mit rund 900 Mitgliedsunternehmen repräsentieren die Trägerverbände des GADV mehr als 80 Prozent des Produktionswertes der deutschen Packmittelindustrie. Der GADV ist das Sprachrohr der deutschen Verpackungsindustrie – insbesondere zu materialübergreifenden, wirtschaftspolitischen und fachlichen Fragen.

Mitglieder des GADV sind:

• Bundesverband Glasindustrie (BV Glas) e.V.

• Gesamtverband der Aluminiumindustrie (GDA) e.V.

• Industrievereinigung Kunststoffverpackungen (IK) e.V.

• Verband Metallverpackungen (VMV) e.V.

• Wirtschaftsverbände Papierverarbeitung (WPV) e.V.