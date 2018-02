Trelleborg – Adapter-Vereinbarung mit Inometa

Trelleborg und Inometa haben eine Vereinbarung abgeschlossen, nach der zum Jahresbeginn 2018 spezifische Produkte des jeweils anderen verkauft werden.

Inometa ist spezialisiert auf die Herstellung von Zylindern aus Kohlefasern sowie verwandter Produkte wie Brückenadaptern für Anwendungen im Flexodruck. Acxyl gehört zu Trelleborgs Geschäftsbereich Druckanwendungen und bietet Druckformsleeves und Adapter an.

Damien Leterrier, Sales- und Applicationmanger für Acxyl erläutert diesen Schritt folgendermaßen: „Trelleborg wird seine Axcyl-Produktreihe um die Pneumatik- und Hydraulikadapter unserer Produktreihe Inoflex erweitern. Mit diesem Produkten im Rahmen des Acxyl-Sortiments können wir nun eine Kombination von Sleeve und Adapter zur Verfügung stellen. Darüber hinaus liefert uns Inometa notwendige Ersatzteile für deren Adaptersysteme um die entsprechenden Wartungs- und Serviceleistungen anbieten zu können.“

Christof Schotten, Geschäftsführer von Inometa, ergänzt: „Wir haben eine starke Präsenz in Deutschland, dem wichtigsten Flexomarkt in Europa. Aufgrund der neuen Vereinbarung sind wir nunmehr in der Lage, die Druckformsleeves von Acxyl, die speziell auf den kombinierten Einsatz mit unseren Adaptersleeves abgestimmt sind, direkt an die Nutzer in Deutschland zu liefern.“

Obwohl die Vereinbarung international ausgelegt ist, wird sie zunächst auf einige spezielle Länder beschränkt sein, um damit die bereits bestehenden Vertriebskanäle weiter zu stärken. Darüber hinaus wird jedes der beiden Unternehmen seine Verkäufe, Installationen und das Anwendertraining weiterhin in eigener Regie planen und durchführen.