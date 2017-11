Tiefdruckmaschine von Windmöller & Hölscher gewinnt “ERA Packaging Gravure Award 2017″

Am 07. November wurde die neue Tiefdruckmaschine Dynastar von Windmöller & Hölscher (W&H) mit dem “Packaging Gravure Award 2017” der European Rotogravure Association (ERA) ausgezeichnet.

Die Dynastar gewann in der Kategorie „Innovation“. Die Auszeichnung vergibt der Verband alle zwei Jahre, um herausragende Qualität und Leistungen im Tiefdruck zu würdigen. Die Preisverleihung fand während der „Packaging & Decorative“ Konferenz in Barcelona statt. Die Jury lobte an der Tiefdruckmaschine insbesondere die Umsetzung neuer Ideen und Konzepte, um kürzere Aufträge mit erhöhter Profitabilität im Tiefdruckverfahren umzusetzen.

Die Dynastar wurde von W&H zur drupa 2016 auf den Markt gebracht. Die Idee dazu entstand direkt aus den Anforderungen des Marktes, gekennzeichnet durch mehr Diversifizierung, schnellere Time-to-Market-Zeiten sowie kürzere Druckaufträge und beschleunigte Produktionsprozesse. Gleichzeitig sind Drucker höchsten Qualitätsanforderungen sowie steigendem Preisdruck und Umweltauflagen ausgesetzt.

Als Antwort auf diese Herausforderungen im Markt wurde die neue Tiefdruckmaschine speziell für hohe Rentabilität bei kurzen Auflagen von nur wenigen tausend Metern entwickelt. Die Hauptvorteile, die mit dem Dynastar erzielt wurden, sind kürzeste Auftragswechselzeiten, maximaleProduktionsverfügbarkeit, minimierte Substrat- und Farbabfälle beim Umrüsten und minimierter Platzbedarf.

Ein wichtiges Detail der Maschine ist das neue Einschubwagen-System Dynacart mit Druckzylinder, Farbwalze, Farbwanne und Farbversorgung, Spritzschutz und Rakelmesser. Dieses Konzept bietet die Möglichkeit, bei laufender Maschine alle Vorbereitungen für den nächsten Druckauftrag neben der Druckmaschine zu treffen. Selbst Einstellungen des Rakelsystems und der Farbwalze/ Farbwanne können durchgeführt werden, bevor die Einschubwagen in die Druckmaschine geschoben werden. Die Umrüstung der Dynacarts dauert so nur wenige Minuten, was eine Zeitersparnis von 50% im Vergleich zu konventionellen Tiefdruckmaschinen bedeutet.