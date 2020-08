Spann-, Wickel- und Handlingsysteme von Svecom-P.E.

Strategien für Retrofit und Instandhaltung

Wartung, Inspektion und vorbeugende Instandsetzung sind Maßnahmen zur Vermeidung übermäßiger Werteverluste von Produktionsanlagen sowie der Gewährleistung maximaler Verfügbarkeit und Effizienz. Daher beinhalten Strategien hinsichtlich Retrofit und Instandhaltung entsprechende Maßnahmen, die in regelmäßigen Zeitabständen durchgeführt werden sollten.

Besonders bei Hochleistungsmaschinen in der Rolle-zu-Rolle-Produktion sind diese Maßnahmen erforderlich, um deren Lebensdauer zu verlängern, alle Funktionen voll betriebsbereit zu halten und die erforderliche Arbeitssicherheit zu gewährleisten.

Anzeige

In diesem Zusammenhang betont Svecom-P.E., ein italienischer Hersteller von Spann-, Wickel- und Handlingsystemen, dass grundsätzlich all deren Produkte für Maßnahmen zu Retrofit und Instandhaltung ausgelegt sind.

Diese Maßnahmen beinhalten die Einbeziehung von hochqualifiziertem Personal aus dem betriebsinternen Kundendienstbereich des Svecom Reparatur- und Instandhaltungsservice. Dort werden die Kundenanfragen sowie die entsprechenden Bauteile entgegengenommen, das jeweilige Produkt in der Datenbank identifiziert und anschließend einer material- und funktionstechnischen Inspektion unterzogen. Nach einer genauen Kosten-Nutzen-Bewertung der erforderlichen Instandsetzungsmaßnahmen wird zunächst ein Kostenvoranschlag erstellt und dem Kunden vorgelegt.

Zu der Vielzahl potenzieller Maßnahmen gehören:

• Revision pneumatische Teile

• Maßkontrolle mechanischer Komponenten

• Magnetoskopie und Überprüfung auf eindringende Flüssigkeiten

• Austausch von Designteilen

• Überprüfung/Ersatz rotierender Teile (Ringlager/Kugellager)

• Überprüfung der Oberflächenbeschaffenheit

• Auswuchtungskontrolle

Die konstruktive Auslegung der Produkte von Svecom-P.E ermöglichen es dem Anwender, auf Grundlage der mitgelieferten Gebrauchs- und Wartungshandbücher sowie der Verfügbarkeit von Ersatzteilen, eventuelle Reparaturen und Wartungsmaßnahmen selbständig auszuführen. Ergänzt wird dies durch die permanent verfügbare telefonische Kundendienstbereitschaft des Unternehmens und seiner Vertragspartner.

Diese Instandhaltungsstrategie bietet Kunden mit größeren Lagerbeständen an Wickelwellen und Spannelementen die Möglichkeit, regelmäßige Inspektionen durchzuführen und somit die konstante Effizienz der Maschinen ohne Ausfallzeiten zu gewährleisten.

Seit über 60 Jahren liefert Svecom-P.E. mit Sitz in Montecchio Maggiore (Vicenza) hochgradig personalisierbare Systeme zum Wickeln und Abwickeln von Rollenmaterialien. Dazu gehören Spannwellen, Spannköpfe, Drehlager, Zylinder und die entsprechenden Bewegungssysteme sowie Sondergeräte wie Rollenabwickler. Das Unternehmen ist über Handelspartner in insgesamt 39 Nationen in Europa, Amerika, Asien und Afrika vertreten.