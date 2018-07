Soma Engineering eröffnet neues “Flexo Technology Center”

Soma Engineering hat sein “Flexo Technology Center” in Foshan/China feierlich eröffnet. Das neue Technologie-Zentrum für den Flexodruck wurde am 26. Juni 2018 offiziell eingeweiht. Zur Ausstattung gehört eine Flexodruckmaschine Soma Optima2, die mit den wasserauswaschbaren Druckplatten AWP von Asahi Photoproducts arbeitet. Anlässlich der Eröffnung wurde auf transparentem BoPP-Material eine kundenspezifische Verpackung für Muffins mit lösemittelbasierten Farben von Sun Chemical und Klebebändern von Lohmann produziert. Die dazu eingesetzten Asahi-Druckplatten wurden in Deutschland von der Kischee-Anstalt Jaehde hergestellt.