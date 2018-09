Siegwerk – Übernahme des kanadischen Farbproduzenten Ultra Inks Inc.

Siegwerk Druckfarben hat einen Vertrag über den Erwerb von Ultra Inks Inc. unterzeichnet. Der kanadische Hersteller für flexografische Druckfarben mit Sitz in Bois-des-Filion, Québec, konzentriert sich vor allem auf wasserbasierte Tinten für Schmalbahnanwendungen und Paper & Board.

Mit der Übernahme möchte Siegwerk seine Präsenz in Kanada ausbauen und sein Produktportfolio für Verpackungs- und Etikettendrucker erweitern. Siegwerk beabsichtigt, die Produktion am Standort von Ultra Inks in Bois-des-Filion fortzusetzen. Der Druckfarbenhersteller soll Teil von Siegwerk Canada werden.

Der Übernahme von Ultra Inks Inc. gingen bereits andere strategische Investitionen voraus. 2017 hat Siegwerk unter anderem das Unternehmen Hi-Tech Products Ltd. übernommen, einen Spezialanbieter von wasserbasierten Druckfarben und Lacken für Paper & Board mit Sitz im Vereinigten Königreich, sowie Van Son Liquids B.V., einen niederländischen Hersteller wasserbasierter Flexo- und Tiefdruckfarben. Im Schmalbahnbereich übernahm Siegwerk 2017 das UV-Lack-Unternehmen von Schekolin und 2018 das UV-Inkjet-Unternehmen von Agfa.