Siegwerk erwirbt den Druckfarbenhersteller Van Son Liquids

Mit dem Erwerb des in den Niederlanden ansässigen Unternehmens Van Son Liquids B. V. dehnt Siegwerk sein Geschäft mit wasserbasierten Druckfarben weiter aus und stärkt damit sein Produkt- und Dienstleistungsangebot im Bereich Verpackungsdruck. Der Hersteller von Druckfarben für Verpackungsanwendungen und Labels hat einen Vertrag über den Erwerb des Unternehmens Van Son Liquids B. V. mit Sitz in Hilversum in den Niederlanden unterzeichnet.

Das familiengeführte Unternehmen stellt seit über 25 Jahren wasserbasierte Flexo- und Tiefdruckfarben her. Mit diesem Zukauf im Marktsegment der wasserbasierten Druckfarben baut Siegwerk sein Produktangebot im Geschäftsbereich Paper & Board weiter aus und stärkt seine lokale Präsenz in der Benelux-Region.

Der Geschäftsabschluss umfasst den Transfer des gesamten fachlichen Know-hows, des Produktsortiments und der Produktionsanlagen, die zum Hauptsitz von Van Son Liquids in Hilversum gehören. Siegwerk wird die Produktion am Fertigungsstandort Hilversum fortsetzen und die Kunden dort weiterhin bedienen. Als neues Mitglied der Siegwerk-Familie wird Van Son Liquids B. V. künftig in Siegwerk Hilversum B. V. umbenannt. Der Produktmarkenname AquaBase+ hingegen wird beibehalten.

In den Königlich-niederländischen Druckfarbenwerken von Van Son B. V. im niederländischen Hilversum werden weiterhin Offset-Druckfarben der Marke Van Son hergestellt und über die Tochtergesellschaft Van Son Holland Ink Corporation in Chicago (Illinois) sowie über das schnell wachsende globale Händlernetzwerk auf dem weltweiten gewerblichen Druck- und Verpackungsmarkt vertrieben. Die Parteien haben Stillschweigen über die finanziellen Einzelheiten vereinbart.

Der Übernahme von Van Son Liquids B. V. gingen bereits andere strategische Investitionen und Desinvestitionen voraus, die Siegwerk vollzogen hat, um seine Stellung als Komplettanbieter für den Verpackungsmarkt zu stärken. In diesem Jahr hat Siegwerk bereits das Unternehmen Hi-Tech Products Ltd. übernommen, einen Spezialanbieter von wasserbasierten Druckfarben und Lacken mit Sitz im Vereinigten Königreich. Zusammen mit dem Erwerb von Actega Colorchemie (heute Siegwerk Buedingen) im Jahr 2016 und der Eröffnung eines Blending Centers für die Produktion wasserbasierter Druckfarben in seinem Technikzentrum in Frankreich hat Siegwerk in den vergangenen Jahren gezielte Investitionen getätigt, die es dem Unternehmen Stück für Stück ermöglichen, sein Geschäft mit wasserbasierten Druckfarben weiter auszubauen – und zwar im Einklang mit dem Ziel, seine Ressourcen ausdrücklich den Märkten von morgen zu widmen und sich auf sein Kerngeschäft, den Verpackungsdruck, zu konzentrieren.