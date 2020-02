Follmann

Roland Geiselhart ist neuer Director der Business Unit Print + Packaging bei Follmann

Seit dem 1. Februar dieses Jahres ist Roland Geiselhart neuer Director der Business Unit Print + Packaging bei Follmann.

In dieser Position verantwortet der 59-jährige gelernte Buchdrucker und Drucktechniker vor allem die nationale und internationale Weiterentwicklung der wasserbasierten Flexo- und Tiefdruckfarben für die Anwendungsbereiche Tissue, flexible Verpackungen (Paper + Board, Aluminium + Foil) sowie Geschenkpapier.

Anzeige

Roland Geiselhart verfügt über mehr als 20 Jahre internationale Vertriebserfahrung in verschiedenen Positionen in der Druckfarbenindustrie, unter anderem bei Hostmann-Steinberg und Actega Colorchemie. Zuletzt war er bei der Flint Group als Regional Sales Director für den Vertrieb in den Regionen DACH und Benelux im Geschäftsbereich Paper + Board verantwortlich.