rlc | packaging group – Restrukturierung und Ausbau

Mit Investitionen in Osteuropa und einer Restrukturierung der Standorte in der Schweiz möchte das Unternehmen die Weichen für künftiges Wachstum stellen.

Die beiden Schweizer Standorte von Limmadruck | Zeiler (Köniz und Spreitenbach) spezialisieren sich künftig verstärkt auf den lokalen Markt. „Wir bauen Spreitenbach zum Produktionscenter für Verpackungslösungen für den Schweizer Markt aus. Hier haben wir in den vergangenen zwei Jahren bereits erheblich investiert und mit dem Traycenter und dem Pharmacenter die Produktion bereits fokussiert. Damit ist dieser Standort für die Anforderungen der Kunden in der Schweiz und insbesondere der Pharmabranche gut gerüstet“, erläutert Hans-Christian Bestehorn, geschäftsführender Gesellschafter der rlc | packaging group.

In Köniz entsteht ein Innovations- und Servicecenter für die Verpackungs- und Designentwicklung. Zudem verbleibt die Produktion einzelner, spezifischer Verpackungslösungen in Köniz. Wie viele Arbeitsplätze von der Restrukturierung am Standort Köniz betroffen sein werden, steht aktuell noch nicht fest. Die Maßnahmen zur Restrukturierung sollen im Laufe des Jahres 2019 abgeschlossen sein.

BSC Drukarnia erhält eine stärkere Rolle in der rlc-Gruppe, um die Wachstumsperspektiven in den osteuropäischen Märkten optimal nutzen zu können. Dort verfolgt rlc ebenso wie in der Schweiz seine Strategie weiter, die Verpackungsproduktion innerhalb des Standortnetzwerkes der Gruppe möglichst dort zu erbringen, wo kundenseitig produziert und abgepackt wird. Allein dieser Standort investiert in 2018 / 2019 über EUR 14 Mio. in den Ausbau. Hier entsteht ein weiteres Werk für weitere fünf Produktionslinien inklusive neuer Produktionsgebäude sowie Fertigwaren- und Rohstofflager.

Über rlc

Die rlc | packaging group ist ein hochspezialisierter Anbieter von Verpackungslösungen für die Markenartikel- und pharmazeutische Industrie mit Absatzmarkt in ganz Europa. Das Unternehmen fokussiert sich mit seinen Systemlösungen auf die Bedürfnisse der Branchen Beauty, Pharma, Lebens- und Genussmittel. Für die Belange dieser Zielgruppen stehen acht Standorte in Deutschland (Hannover, 2x Berlin, Aachen), in der Schweiz (Spreitenbach und Köniz) sowie in Polen (2x Poznan) mit Service Leistungen von der Verpackungsentwicklung über die Produktion bis hin zur Logistik und Verpackungstechnik zur Verfügung. Die Unternehmensgruppe ist mit rund 1200 Mitarbeitern und einem kumulierten Jahresumsatz von etwa EUR 241 Mio. einer der führenden Faltschachtelhersteller in Europa. Die Wurzeln des Unternehmens reichen bis 1861 zurück.