Flexible Verpackungen

RKW unter Deutschlands begehrtesten Arbeitgebern

Bereits im zweiten Jahr in Folge belegt RKW in der Studie „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber“ einen der vorderen Plätze im Branchenranking.

In Zusammenarbeit mit dem IMWF-Institut für Management- und Wirtschaftsforschung klassifizierte das FAZ-Institut die 10.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen Deutschlands anhand von fünf Reputationsfaktoren: Arbeitgeber-Performance, Wirtschaftlichkeit, Produkt- und Serviceleistung, Nachhaltigkeit sowie Managementleitung.

Anzeige

„Es freut uns sehr, dass das FAZ-Institut und das IMWF-Institut uns diese Auszeichnung in diesem Jahr erneut verleihen“, kommentiert Harald Biederbick, Vorstandsvorsitzender der RKW-Gruppe, das Ergebnis der Studie begeistert. „Unser Anspruch ist, die besten Kunststofffolien zu produzieren – smart und ressourcenschonend. Um das zu erreichen, bieten wir unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern viel Spielraum für eigene Ideen und die persönliche Entwicklung in einem internationalen Umfeld.“

Als Folienspezialist mit ungefähr 3.000 Mitarbeitern blickt RKW auf eine lange Tradition zurück. Das Unternehmen befindet sich über 60 Jahre nach der Gründung im Jahr 1957 mit seinen weltweit 20 Standorten zu 100 Prozent im Familienbesitz. Am Markt hat es beispielsweise eine führende Position in den Bereichen Hygiene- und Agrarfolien, Folien für die Getränkeindustrie sowie bei Verpackungen für pulvrige Güter. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern bietet das Unternehmen Einstiegs- und Weiterentwicklungsmöglichkeiten in Forschung und Entwicklung, Technik und Produktion sowie im kaufmännischen Bereich.

Das FAZ-Institut und das IMWF-Institut für Management- und Wirtschaftsforschung werteten für die Studie „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber“ Fragebögen und Aussagen zu den 10.000 mitarbeiterstärksten Unternehmen aus 350 Millionen deutschsprachigen Quellen aus. Insgesamt bilden 6,3 Millionen Aussagen zu diesen Firmen im Zeitraum vom 1. Juli 2018 bis 30. Juni 2019 die Grundlage der Studie. Die Institute ordneten sie den Reputationsfaktoren Arbeitgeber-Performance, Wirtschaftlichkeit, Produkt- und Serviceleistung, Nachhaltigkeit sowie Managementleitung zu. Zusammen bilden diese Kriterien den Gesamtwert für „Deutschlands begehrteste Arbeitgeber“.