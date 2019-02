30 neue Arbeitsplätze in Franklin/ Kentucky (USA)

RKW gibt Investition von mehreren Millionen Dollar in Nordamerika bekannt

18,8 Millionen US-Dollar will der deutsche Folienhersteller RKW in seinen Produktionsstandort in Franklin, Kentucky, investieren. Die Investition soll der Erweiterung des Standorts dienen, um weitere Produkte des Produktportfolios von RKW auch auf dem nordamerikanischen Markt anbieten zu können. Hierdurch werden laut dem Unternehmen 30 neue Vollzeitarbeitsplätze geschaffen.

Die Erweiterungspläne der RKW-Gruppe für ihren nordamerikanischen Standort umfassen den Bau einer neuen etwa 2800 m² großen Produktions- und Lagerhalle sowie Investitionen in Maschinen und Einrichtungen. Darüber hinaus wird RKW North America in die umfassende Ausbildung neuer Mitarbeiter investieren. Derzeit beschäftigt RKW North America rund 100 Mitarbeiter.

RKW North America ist seit 2010 Teil der RKW-Gruppe und fokussiert auf die Herstellung technischer Folien. Die Produktionskapazitäten wurden 2006 durch zusätzliche Mehrschicht-Extrusionsanlagen erweitert, um das Produktportfolio zu vervollständigen. 2012 verstärkte RKW seine Präsenz auf dem nordamerikanischen Markt durch die Schaffung neuer Kapazitäten für die Folienproduktion für saugfähige Hygieneprodukte.

