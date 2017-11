Reynolds Group Holdings – Asiatische Verpackungsbetriebe verkauft

USA Die Reynolds Group Holdings Limited mit Sitz in Lake Forest, Illinois, hat eine Vereinbarung zum Verkauf der asiatischen Verpackungsbetriebe (ohne Japan) von Closure Systems International (CSI Asia) und Graham Packaging Guangzhou Co. Ltd an die Pact Group Holdings Limited bekannt gegeben. Der Verkaufspreis beläuft sich auf USD 99 Millionen. Die Transaktion wird vorbehaltlich der endgültigen behördlichen Genehmigungen voraussichtlich im ersten Quartal 2018 abgeschlossen. Zur Reynolds Group gehörte von Mai 2007 bis März 2015 u.a. die SIG Combibloc mit Sitz in Neuhausen a. Rhf., Schweiz.