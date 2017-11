Relox: 25 Jahre Abluftreinigungsanlagen

Am 01. Oktober 1992 nahm die von Siegfried Woitkowitz gegründete Firma Relox ihre Tätigkeit in einem Ferienhaus in Rethorn (Gemeinde Ganderkesee) auf.

Neben Provisionsgeschäften für einen hessischen Anlagenbauer wurden zunächst Planungsleistungen für Abluftreinigungsprojekte erbracht.

Nachdem dem Verkauf der ersten selbst geplante Abluftreinigungsanlage an einen niederländischen Kunden im Jahr 1996, ging die weitere Entwicklung zügig voran:

2000: Schütting Sonderpreis für Innovation & Ökologie

2001: Umzug in ein neues repräsentatives Bürogebäude im Technologiepark

2004: Aufbau einer eigenen Fertigungsstätte in Bremerhaven

2014: Umweltpreis des Landes Rheinland-Pfalz

Bis heute hat die Relox AG 212 eigene Abluftreinigungsanlagen in 31 Länder der Erde geliefert. Die Firma ist in Europa mit seinen Anlagenlösungen führender Anbieter für den Verpackungsdruck. Rechtzeitig zum Firmenjubiläum konnte die bislang größte eigene Abluftreinigungs-Anlage für 100.000 m³ Abluft pro Stunde an eine westfälische Verpackungsdruckereiverkauft werden.