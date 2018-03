Polyprint nimmt neue Flexodruckmaschine von W&H in Betrieb

Der weißrussische Verpackungsdrucker Polyprint hat Ende 2017 die neue Flexodruckmaschine Miraflex S von Windmöller & Hölscher (W&H) am Standort in Logoysk (Region Minsk) in Betrieb genommen.

Polyprint ist für große internationale Lebensmittelproduzenten tätig und ist mit 200 Mitarbeiter eine der größten Druckereien in Weißrussland. Die neue, voll automatisierte Miraflex S ist mit W&H-Systemen zur Sicherung einer gleichbleibenden und einwandfreien Druckqualität ausgestattet. So sorgt Viscocontrol sorgt konstante Farbviskosität, Easy Set S für das automatische Beistellen der Farbwerke und Easy Reg S zum Einregistern aller Farbwalzen sorgt für schnelle und sichere Jobwechsel.