Poligal startet die Produktion in seinem neuen Werk in Polen

Der Hersteller von Folien aus biaxial orientiertem Polypropylen (BOPP) mit Cast Polypropylen (CPP) Poligal gibt die Inbetriebnahme seines neuen Werks in Polen bekannt, ein Investitionsprojekt von EUR 40 Millionen in die neue BOPP-Extrusionsanlage.

Das neue Werk startet zunächst mit einer 5-Lagen BOPP Extrusionsanlage von Brückner in der Breite von 8,70 m und einer Produktionskapazität von 40.000 Tonnen BOPP pro Jahr. Das Projekt sieht außerdem für das Jahr 2018 eine neue Metallisierungsanlage vor.

Das Werk befindet sich in Skarbimierz, 60 Kilometer südlich von der Stadt Wroclaw. Mit diesem neuen Werk will Poligal vor allem den Service in Mitteleuropa verbessern und kürzere Reaktionszeiten gewährleisten. Der gewählte Standort ist nur zwei Stunden von Deutschland entfernt. Außerdem liegt er mitten im Herz des schnell wachsenden flexiblen Verpackungsmarktes in Polen, wo Poligal bereits präsent ist.

Diese neue Anlage ermöglicht Poligal die Wettbewerbsfähigkeit in bestimmten Produktsegmenten zu verbessern und die Entwicklungsmöglichkeiten für Folien für Spezialanwendungen zu erweitern. Außerdem ermöglicht es dem Unternehmen, den großen europäischen Verarbeitern und den Endkunden eine europaweite Abdeckung und mit den bestehenden Werken in Spanien und Portugal eine vollständige Produktionssicherheit zu bieten.