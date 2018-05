Novio Packaging Group – Fusion mit Scandinavian Packaging A/S

Die international aufgestellte Novio Packaging Group fusioniert mit dem Verpackungshersteller Scandinavian Packaging S/A. Das dänische Unternehmen wird bis zum Jahresende unter seinem bisherigen Namen weiter arbeiten und zum 1. Januar 2019 in Novio Scandinavia unbenannt.

Die Novio Packaging Group hat ihre Zentrale in den Niederlanden und besteht aus den Gruppenmitgliedern Oosterbeek Packaging B.V., Alpha Packaging International B.V., Maer Hong Kong Ltd und FehnPolycap GmbH. Mit dem neuen Gruppenmitglied sollen die Vertriebskanäle nach Skandinavien gestärkt und das Portfolio an Produkten und Serviceleistungen für die Bereiche Lebensmittel- und Pharmaverpackungen gestärkt werden.