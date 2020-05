Janoschka Aegean

Neue Produktionsstätte für Tiefdruckzylinder-Rohlinge

Janoschka Aegean ist nach Janoschka Izmir die zweite Produktionseinheit in der drittgrößten Stadt der Türkei, und hatte bereits im März seine Fertigung aufgenommen.

In nur sieben Monaten nach der Grundsteinlegung im Juli 2019 entstand das neue Gebäude mit 5600 m² Fläche. Im ersten Schritt hat das Unternehmen die Fertigung von Rohlingen für Tiefdruckzylindern in unterschiedlichen Materialien für die Converters und Tobacco Industrie aufgebaut.

Die aktuelle Kapazität liegt bei 12.000 Kernen für Achs- und Hohlzylinder, und es ist bereits heute das mittelfristige Ziel, die Produktionsleistung weiter an die Marktbedürfnisse anzupassen. Je nach Kundenwunsch können die Rohlinge auch aufgekupfert oder gravurfertig geliefert werden.

In den neuen Räumlichkeiten hat sich auch die türkische Tochter der Linked2Brands Agentur eingerichtet. Wie die Schwesternunternehmen in Deutschland, Russland, Brasilien und Indien ist die Produktionsagentur Linked2Brands Turkey auf die Beratung von Brand Ownern rund um das Thema Verpackung, Produktpräsentation und Designadaption spezialisiert.

Über Janoschka

Das Familienunternehmen Janoschka aus Kippenheim existiert seit 1976 und zählt im Prepress-Bereich und in der Tiefdruckformherstellung mit mehr als 1400 Mitarbeitern und einem Jahresumsatz von 119 Mio. Euro zu den Weltmarktführern seiner Branche. Das Unternehmen ist weltweit mit 26 Niederlassungen in 14 Ländern vertreten.

Über Linked2Brands

Die Agentur unterstützt Brand Owner vom Entwurf eines Designs bis zur Umsetzung. Die exakte Wiedergabe aller Elemente wie Logos, Farben, spezielle Typographie, Bildwelten ist für Marken essenziell. Die Wurzeln von Linked to Brands liegen beim Prepress-Experten Janoschka. Daher kann die Agentur auf mehr als 25 Jahre Erfahrung und fundiertes Know-how im Zusammenhang mit der Präsentation einer Marke an den unterschiedlichen Touch-Points, mit Design-Adaption und Verpackungsentwicklung aufbauen. Linked2Brands beschäftigt Mitarbeiter an den Standorten Kippenheim, Ismaning (München), Mumbai, Ho-Chi-Minh-Stadt, Mexico City und Sao Paulo und ist über weitere Janoschka-Niederlassungen international tätig.