Tiefdruckformherstellung

Lüscher Technologies und Daetwyler Graphics beziehen Neubau

Bereits im Februar 2020 sind die zur Heliograph Holding gehörenden Unternehmen Daetwyler Graphics und Lüscher Technologies von dem bisherigen Schweizer Firmensitz in Bleienbach in das nahegelegene, aber verkehrstechnisch günstig gelegene Oftringen umgezogen.

Der nach 12 Monaten Bauzeit fertigestellte Gebäude verfügt über eine 3200 m² große Montagehalle und 3000 m² Bürofläche und Sozialräume. Das viergeschossige Neubau ist räumlich ideal auf effiziente Prozess- und Produktionsabläufe ausgelegt und bietet den Mitarbeitern aller Unternehmensbereiche moderne, optimale Arbeitsbedingungen.

Über Lüscher

Lüscher Technologies AG ist ein weltweit tätiger Hersteller von Belichtungssystemen für verschiedenste Drucktechnologien mit über 70 Jahren Branchenerfahrung. Das Portfolio beinhaltet Computer-to-Plate-Systeme (CTP) für den Akzidenz-, Verpackungs- und Industriedruck. Kundenspezifische Lösungen, der Einsatz neuester Technologien sowie hohe Qualität prägen die gesamte Bandbreite an digitalen Belichtungssystemen für beliebige Anwendungsgebiete. Der internationale Vertrieb, Service und Unterhalt erfolgen direkt ab Hauptsitz oder via Vertriebspartner in über 60 Ländern.

Über Daetwyler Graphics

Innerhalb der Heliograph Holding ist die Daetwyler Graphics AG ausgewiesenes Kompetenzzentrum für die hochpräzise Oberflächenbearbeitung mittels Dreh-, Fräs- und Schleifmaschinen für die Tiefdruckformherstellung. Ferner entwickelt und produziert das Unternehmen Lasergravuranlagen für die Oberflächenstrukturierung von zylindrischen Körpern. In enger Kooperation mit den Unternehmen aus der Heliograph Holding bietet Daetwyler Graphics für die Tiefdruckformherstellung Lösungen aus den Bereichen Galvanik, Form- und Oberflächenbearbeitung, Gravur- und Laseranlagen sowie Transport- und Lagertechnik.