Lohmann Kunden erfolgreich bei den EFIA Awards

Kunden des internationalen Anbieters von Klischeeklebebändern für den Flexodruck aus Neuwied, Lohmann, wurden von der „European Flexographic Industry Association“ im Rahmen der so genannten EFIA Awards 2020 ausgezeichnet.

Jedes Jahr vergibt die “European Flexographic Industry Association” (EFIA) Preise für „the best of flexo“. Mit dieser Auszeichnung würdigt EFIA besondere Leistungen im Flexodruck innerhalb diverser Disziplinen und Techniken. Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Preisverleihung am 17. September virtuell statt. Lohmann-Kunden wurden dabei mit sechs Gold, acht Silber und fünf Bronze ausgezeichnet.

Außerdem zählen alle Gewinner der Kategorien „wide web“ und „inline narrow web“ zum Lohmann-Kundenstamm. So konnte sich Michael Marshall, Coveris Operations Director, Labels & Board über ein Gold-, ein Silber- und drei Bronze- Auszeichnungen freuen. Ein besonderer Höhepunkt für Lohmann war jedoch der zweimalige Gewinn der Kategorie „Highly commended“ – gedruckt mit DuploFlex-Klischeeklebebändern.