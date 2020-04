24/7 Service-Hotline

Koenig & Bauer als systemrelevant in Italien eingestuft

Die Regierung in Italien hat Koenig & Bauer Flexotecnica als systemrelevante Industrie eingestuft. Das bedeutet, dass das Unternehmen in Tavazzano trotz des landesweiten “Lockdown” in Italien weiter tätig sein darf.

Der Grund für diese Entscheidung: Verpackungen für Lebensmittel und pharmazeutische Produkte sind ein integraler Bestandteil, um die Versorgungssicherheit der Bevölkerung zu gewährleisten. Luigi Maggliocchii, seit Februar neuer CEO bei Koenig & Bauer Flexotecnica, fügt hinzu: “Oberste Priorität hat die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten. Wir halten uns streng an alle Vorsichtsmaßnahmen, um niemanden einem unnötigen Risiko auszusetzen”.

Das Ersatzteillager ist in Betrieb und gelagerte Ersatzteile können – wie üblich – versendet werden. Aufgrund der bestehenden Einschränkungen kann es jedoch zu längeren Lieferzeiten kommen.

Eine besondere Bedeutung kommt modernen Fernwartungstechniken zu. Der PressSupport 24 – eine Service-Hotline, die rund um die Uhr erreichbar ist – steht für Kundenanfragen zur Verfügung. Über die Augmented Reality DataGlasses können die Service-Spezialisten von Koenig & Bauer in Echtzeit mitverfolgen, was der Techniker vor Ort sieht. Das erleichtert die Wartung und erhöht damit die so wichtige Betriebszeit der Druckmaschine. “Durch Einsatz der Fernwartungstechniken können wir über 80 Prozent der Serviceanfragen unserer Kunden schnell und einfach lösen – ohne einen zeitaufwendigen Vor-Ort-Einsatz”, erklärt Bolza-Schünemann, Vorstandsvorsitzender von Koenig & Bauer.

Die inzwischen weltweite Ausbreitung der SARS-CoV-2-Pandemie stellt besondere Anforderungen an die Versorgungssicherheit der Bevölkerung. Sichere Verpackungen – unter anderem für die Lebensmittel- und pharmazeutische Industrie – spielen dabei eine zentrale Rolle.

