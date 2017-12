Flint Group – Übernahme von Eston Chimica SRL

Das Unternehmen hat Eston Chimica SRL mit Sitz in Padua, Italien, übernommen. Mit insgesamt 32 Mitarbeitern produziert und vertreibt Eston Chimica wasserbasierte Farben für Flexo- und Tiefdruckanwendungen an Druckereien vorwiegend in Italien und in Südeuropa. Das Unternehmen unterstützt Papier- und Plattenanwendungen in Bereichen wie Wellpappe, Einkaufstaschen und Papiertüten mit wasserbasierten Farben.

Kim Melander, Vice President & General Manager EMEA and Global Strategy, Paper & Board: „Die Anlage von Eston Chimica in Italien ist hochmodern und voll automatisiert, was für Flint Group eine wichtige geografische Ausweitung bedeutet plus vollständige kapazitäten in Südeuropa – eine ausgezeichnete Ergänzung unserer bestehenden Produktionseinrichtung in Europa.“