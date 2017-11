Flint Group erwirbt Continental Printing Ink / Eagle Ink Systems in Südafrika

Die Flint Group will mit dem Erwerb der restlichen Anteile an Continental Printing Inks und Eagle Ink Systems in Afrika weiter expandieren. Im September 2015 wurde Flint Group Africa als Joint-Venture-Partnerschaft mit zwei der führenden Druckfarben- und Beschichtungsanbietern der südafrikanischen Märkte für Verpackungs- und Druckmarkt gegründet. Seit dem 24. Oktober 2017 ist die Flint Group alleiniger Eigentümer des Unternehmens.

„Das Management von Flint Group ist sehr zufrieden mit dem Wachstum, das wir in Südafrika seit der Partnerschaft mit Continental und Eagle Ink Systems Ende 2015 erlebt haben. Wir verdanken diesen Erfolg den Mitarbeitern von Continental, Eagle und Flint Group“, kommentiert Doug Aldred, Präsident von Flint Group Packaging.