Hybridisierung und Digitalisierung

Experten des Verpackungsdrucks treffen sich per Live-Stream

Der 6. Expertentreff Verpackungsdruck – Hybridisierung und Digitalisierung befasst sich mit den Leitthemen Digitalisierung, Automatisierung, Digitaldruck, Hybriddruck und Big Data. Die zweitägige virtuelle Tagung von Innoform Coaching findet am 24. und 25. November statt. Alle Interessierten können bequem per Live-Stream teilnehmen.

Die Referenten stammen aus den Firmen Windmöller & Hölscher, Electronics for Imaging (EFI), alphagraph, Esko, Hell Gravure Systems, Actega Terra, AKK INNOVATION, Schoeller Technocell, Screen Europe, ISRA Vision, OQ Chemicals, hubergroup, K. Walter, Siegwerk Druckfarben, adphos Digital Printing, U. Günther und Digimarc.

Das Wort „Expertentreff“ ist hier wörtlich zu nehmen: Treffen Sie sich in den Pausen zum Networking im AIRMEET, der Online-Plattform für Live-Events, und stellen Sie Fragen per VOXR! Die Veranstaltung wendet sich an Entscheider in Druckereien, Herstellerfirmen und abpackenden Unternehmen, in Zulieferfirmen sowie in der Food-Industrie und Non-Food-Industrie.

Die Moderation bzw. Organisation liegen bei Karsten Schröder (Geschäftsführer Innoform Coaching) und Stefan Beilenhoff (Consultant print.con Beilenhoff Consulting).