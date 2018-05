Eumatex ist neuer Vertriebspartner von BST eltromat in Ungarn

Neuer Vertriebs- und Servicepartner für BST eltromat International in Ungarn ist die Eumatex GmbH, die ab sofort die Kunden des Herstellers von Lösungen für die Steuerung und Sicherung der Qualität in bahnverarbeitenden Industrien betreut. Eumatex mit derzeit zehn Mitarbeitern wurde 1984 in Pyhra / Österreich gegründet und vertritt renommierte europäische Maschinenlieferanten mit den Schwerpunkten Flexo- und Tiefdruck sowie Folienextrusion im heimischen Markt und in verschiedenen osteuropäischen Ländern.

“Mit Eumatex haben wir nun einen neuen Partner für Ungarn gewinnen können, der über exzellente Kundenkontakte verfügt. Zum Beispiel im Marktsegment flexibler Verpackungen ist Eumatex seit knapp 35 Jahren tief in der Region verwurzelt. In enger Zusammenarbeit mit Eumatex werden wir unsere Position im ungarischen Markt weiter stärken können“, begrüßt Alfons Seack, bei BST eltromat als Sales Region Manager verantwortlich für Osteuropa und Afrika, die Partnerschaft.

“Die enge Zusammenarbeit mit BST eltromat macht unser Handelshaus für unsere Kunden zu einem noch interessanteren Partner“, fasst Stefan Faktor, der gemeinsam mit Ing. Nick Balthazar die Geschäfte der Eumatex GmbH führt, den Nutzen für sein Unternehmen zusammen.

Eumatex vertreibt unter anderem Druckmaschinen, Kaschiermaschinen, Rollenschneider sowie Blasfolien- und Flachfolienextruder.