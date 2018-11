Esko – Neuer Standort mit Innovationszentrum für die Plattenherstellung

Esko hat den Geschäftsbereich Plattenherstellung in eine neue, 4300 m2 große Einrichtung am bestehenden Standort in Itzehoe verlegt. Der neue Standort beinhaltet auch ein Innovationszentrum für den Flexobereich.

Mit dieser Maßnahme vereint das Unternehmen den gesamten Geschäftsbereich Plattenherstellung unter einem Dach: Forschung, Maschinenbau, Produktentwicklung, Prüfung und Produktion. Zum neuen Standort gehört ein Innovationszentrum, in dem Kunden und Branchenpartner mit den technischen und geschäftlichen Details des Flexodrucks vertraut gemacht werden. Die umfasst den gesamten Prozess der Plattenherstellung von Gestaltung und Druckvorstufe über Farbmanagement, Vorbereitung, Bebilderung und Belichtung von Flexoplatten bis hin zum Schneiden der Platten für die Montage an der Druckmaschine. Die Flexodruckplatten-Bebilderungsgeräte CDI Crystal und CDI Spark, sowie die Flexoplatten-Belichtungssysteme XPS Crystal, werden in der neuen Einrichtung in Itzehoe aufgestellt werden.

