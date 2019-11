Zecher und Dortschy

Erfolgreiche Zusammenarbeit seit 30 Jahren

Es ist 30 Jahre her, dass zwischen der Dortschy GmbH & Co. KG in Bielefeld und der Zecher GmbH in Paderborn eine Partnerschaft entstand, die bis heute erfolgreich andauert.

1989 legte der Rasterwalzenspezialist Zecher seinen Fokus auf die Optimierung von Fertigungslinien und installierte die erste Anlage zur Produktion lasergravierter Keramik-Rasterwalzen. Dortschy war schon damals auf Vertriebsaufgaben spezialisiert und vertrat namhafte Hersteller im deutschsprachigen Raum. So entstand die Idee zusammenzuarbeiten, um die jeweiligen Stärken beider Unternehmen optimal in Kundennutzen zu verwandeln. „Heute steht für beide Unternehmen die technisch und vertrieblich beste Betreuung der bestehenden und künftigen Kunden im gemeinsamen Fokus“, so Dortschy.