Heidelberger Druckmaschinen

Dr. Martin Sonnenschein ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Martin Sonnenschein ist neuer Aufsichtsratsvorsitzender der Heidelberger Druckmaschinen AG . Er wurde Ende November durch das Registergericht Mannheim zum Mitglied des Aufsichtsrates bestellt und ist seit dem 1. Dezember 2019 Vorsitzender des Gremiums.

Der Aufsichtsrat von Heidelberg hatte Dr. Martin Sonnenschein bereits am 28. Oktober 2019, vorbehaltlich der gerichtlichen Bestellung, zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt, nachdem Dr. Siegfried Jaschinski entschieden hatte, den Aufsichtsrat aus persönlichen Gründen mit Wirkung zum 30. November 2019 zu verlassen. Dr. Martin Sonnenschein ist bis zum Ablauf der kommenden ordentlichen Hauptversammlung am 23. Juli 2020 bestellt. Dort wird er den Aktionären zur Wahl in den Aufsichtsrat vorgeschlagen.

Anzeige

Martin Sonnenschein ist Partner und Geschäftsführer der Unternehmensberatung A.T. Kearney. Als langjähriges Mitglied zahlreicher Top-Führungsgremien, ehemaliger A.T. Kearney-Chef Zentraleuropa und weltweiter Practice Leader ist er für einige der bedeutendsten Klienten in Industrie und Dienstleistung verantwortlich.

In den vergangenen Jahren hat Sonnenschein weltweit eine Vielzahl an großen, digitalen Transformationsprogrammen sowie industriellen Wachstums- und Innovationsprojekten erfolgreich umgesetzt, bei denen operative Verbesserungen und neue Geschäftsmodelle im Vordergrund standen. Vor seinem Wechsel zu A.T. Kearney war der promovierte Karlsruher Diplom-Wirtschaftsingenieur in Geschäftsführungspositionen bei Daimler-Benz InterServices, E-Plus Mobilfunk und ThyssenKrupp tätig.