Unternehmen beschäftigt mehr als 2000 Mitarbeiter an acht Produktionsstandorten

Dr. Kristina Stabernack will STI Group verkaufen

Dr. Kristina Stabernack, in vierter Generation Inhaberin der STI Group, hat sich dazu entschieden, das Unternehmen zu verkaufen. Ziel ist es, einen starken Partner zu finden.

Anzeige

Die STI Group produziert Verpackungen und Displays. Das Unternehmen beschäftigt mehr als 2000 Mitarbeiter an acht Produktionsstandorten in Deutschland, Ungarn, Tschechien und Großbritannien. Vertriebsbüros und Kooperationspartner gewährleisten Marktnähe in einem internationalen Umfeld.

Nach Angaben der STI Group konnte der Umsatz in den vergangenen beiden Jahren um rund 7 % gesteigert werden. Hinzu kommen positive Effekte aus Effizienzsteigerungen. In Kombination von Wachstum und Effizienz hat sich die Profitabilität der Unternehmensgruppe deutlich überproportional entwickelt. Ziel der Geschäftsführer ist es, die erfolgreichen Initiativen zur Neuausrichtung auch unter einem neuen Eigentümer fortzusetzen.

Bei der Auswahl eines Käufers wird Dr. Kristina Stabernack vom Beirat beraten. In seiner Funktion als CEO wird Jakob Rinninger den Prozess aus Perspektive des Unternehmens begleiten.

Das könnte Sie auch interessieren: