Im aktuellen Ranking des INK World Magazine ist das Doneck Network zum ersten Mal vertreten

Doneck Network erstmals in den Top 20 der internationalen Druckfarbenindustrie

Nach gut drei Jahrzehnten stetigen Wachstums gehört das Doneck Network mittlerweile zu den größten Druckfarbenherstellern weltweit und ist erstmals in den TOP 20 des vom INK World Magazine ermittelten Rankings aufgeführt.

„Uns erfüllt es schon mit viel Stolz, nun auch auf globaler Bühne immer stärker wahrgenommen zu werden,“ berichtet Arndt Breitbach, Haupteigentümer und Managing Director der Doneck Euroflex S.A.

Vor 43 Jahren begann die Erfolgsgeschichte von Doneck Network als Ein-Mann-Unternehmen in der Küche eines Wohnhauses.

Mit einem konsequenten Europäisierungsprozess zu Anfang des neuen Jahrtausends konnte Doneck Network viele neue Geschäftspartner hinzugewinnen. Aufgrund der permanenten zielgerichteten Investitionen in die weitere Unternehmensentwicklung und ständige Unterstützung des technischen Fortschritts ist das Unternehmen heutzutage mit modernster Produktionstechnologie und Laboranalytik ausgestattet.

Arndt Breitbach führt weiter aus: „Der wichtigste Faktor für einen derartigen Erfolg sind und bleiben unsere Mitarbeiter. Unsere Doneck-Familie beweist sich auch in diesen schweren Covid-19-Zeiten und hält zusammen. Mein ausdrücklicher Dank geht an jeden einzelnen Mitarbeiter, der diese Entwicklung erst möglich gemacht hat!“ führt Arndt Breitbach aus. „Und selbstverständlich danken wir all unseren treuen und neuen Kunden, welche uns stets inspirieren und fordern! Es macht uns allen einfach sehr viel Spaß, mit dabei zu sein und unseren Beitrag zu immer mehr Nachhaltigkeit in der Verpackungsindustrie leisten zu dürfen. Wir freuen uns auf die Zukunft, und wir haben noch Einiges miteinander vor.“