Proflex 2019 – das Event für den Flexo- und Verpackungsdruck

Doneck Network: Neuer Produktionsstandort für Lösemittelfarben

Doneck Network, mittelständischer Hersteller von wasser- und lösemittelbasierten Flexo- und Tiefdruckfarben mit Sitz in Grevenmacher, Luxemburg, verfügt mit dem fertiggestellten zweiten Produktionsstandort für lösemittelbasierte Druckfarben in Merzig/Deutschland nun über zusätzliche Produktionskapazitäten, um der seit Jahren stetig wachsenden Nachfrage seitens der Verpackungsindustrie gerecht zu werden.

Mit den Standorten in Luxemburg und Deutschland verfügt der Druckfarbenhersteller auch über ein entsprechendes Back-Up im Rahmen des Business Contingency Plans. Beide Standorte sind mit moderner Produktionstechnologie und Sicherheitsinfrastruktur, wie z. B. automatische Löschsysteme, eingerichtet. „Damit erhöhen wir im Rahmen unseres Risk Management-Konzepts die Liefersicherheit für unsere Kunden,“ berichtet Arndt Breitbach, geschäftsführender Gesellschafter, der Doneck Euroflex S.A.

Anzeige

Auf der ProFlex in Stuttgart, die vom 6.-7. März an der Hochschule der Medien in Stuttgart stattfindet, präsentiert Doneck Network neben wasserbasierten Farbsystemen auch lösemittelbasierte Druckfarbenserien, die nach dem Label “OK Compost Industrial“ für industrielle Kompostieranlagen (Kompostierung bei 55°C bis 60°C) und „OK Compost Home“ für den Haushaltskompost (geringere Temperatur) zertifiziert sind. Die Prüfung der Kompostierbarkeit erfolgt nach der EN Norm 13432 in zwei Schritten: Das Organic Waste Systems Institut erstellt zuerst eine Schwermetallanalyse. Danach erfolgt die Ökotoxitätsprüfung. Nach den erfolgreichen Tests und Protokollen wird die Zertifizierung vom TÜV Austria durchgeführt.

Das technische Sales-Team wird das Fachpublikum in Stuttgart am Messestand zu den neuen Produkten und der Euromix-Dosieranlage beraten. Ansprechpartner auf der Proflex ist Edgar Becker, Managing Director Sales und das deutschsprachige Sales Team mit Claudia Klampfl, Mario Ittner, Hubert Triller und Rüdiger Neuschäfer.

Im Porträt

Das Doneck Network umfasst zurzeit acht Standorte. Das Headquarter ist die in Luxemburg ansässige Doneck Euroflex S.A., die für die übrigen Standorte als Muttergesellschaft fungiert. An diesem für Europa logistisch vorteilhaften Standort werden alle Produktionsstufen für das gesamte Druckfarbensortiment realisiert. Die sechs europäischen Standorte in Deutschland, England, Italien, Polen, Spanien und Ungarn liegen in strategisch optimaler Distanz, so dass wichtige Wirtschaftsregionen Europas von dort aus schnell und sicher beliefert werden können. Die südamerikanischen Kunden werden von unserem Standort in Chile betreut. Alle Unternehmen verfügen über Dosieranlagen, Farblabore sowie ein lokales Vertriebsnetz. Das Doneck Network beschäftigt weltweit rund 200 Mitarbeiter.

Das könnte Sie auch interessieren: