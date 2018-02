Doneck Euroflex – Klimaneutrale Druckfarbenproduktion

Seit Januar 2018 hat der Druckfarbenhersteller seinen gesamten Produktionsprozess in Luxemburg klimaneutral umgestellt.

Doneck Euroflex setzt bereits seit Jahren auf Strom aus Wasserkraft und verwendet nun auch natürliches Ökogas. Da die Unternehmensaktivität seit Jahren in einer CO2-Bilanz erfasst wird, konnte diese nun über die Beteiligung an einem Waldschutzprojekt in Brasilien sowie eines Emissionsreduzierungsprogramms in Peru klimaneutral kompensiert werden. Dies wird durch den Klimaschutzspezialisten ClimatePartner bestätigt.

Neben der Klimaneutralität der eigenen Prozesse arbeitet Doneck Euroflex auch am vermehrten Einsatz umwelt- und klimafreundlicherer Rohstoffe. So ist es gelungen, für die Anwendung Wellpappe Post-Print ressourcenschonendere wasserbasierende Flexodruckfarben zu entwickeln. Die Serie Euroboard WKE basiert auf der Philosophie eines Grundfarbensystems, in dem die traditionellen Pigmentkonzentrate mit neu entwickelten Verschnitten ausgemischt werden. Dabei sind signifikante Teile der traditionellen Acrylat-Harze und Additive durch Alternativen auf Basis nachwachsender Rohstoffe oder Hybridsysteme ersetzt. Dies reduziert den Einsatz von erdölbasierter Chemie und senkt den rohstoffbedingten CO2-Abdruck der verwendeten Druckfarbe.