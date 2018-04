Die Glatz Klischee GmbH ist “DFTA TOP Ausbilder 2018”

Das große Engagement der Glatz Klischee GmbH im Bereich Lehrlingsausbildung wurde durch die Auszeichnung „TOP Ausbilder 2018“ honoriert. Der Award wurde in diesem Jahr erstmalig vom DFTA Flexodruck Fachverband e.V verliehen und würdigt außergewöhnliche Leistungen in der Ausbildung qualifizierter Nachwuchskräfte. Die Jury, bestehend aus Präsidiumsmitgliedern der DFTA, lobte vor allem die individuellen Leistungen der ausgezeichneten Firmen.

Für die Bewertung wurden verschiedenste Kriterien herangezogen – z.B. die Anzahl der Auszubildenden, mit welchem Erfolg abgeschlossen wurde oder die anschließende Übernahme der Lehrlinge nach ihrer beruflichen Ausbildung.

Ganz besonders konnte Glatz Klischee mit den Aktivitäten, die während der Ausbildung angeboten werden punkten (innerbetrieblicher Unterricht, Lehrlingsprojekte, externe Veranstaltungen, Ausbildungsverbund mit anderen Betrieben, usw.).

Die Lehrlinge des Bregenzer Unternehmens erhalten eine umfassende fachspezifische Ausbildung im Bereich Druckvorstufe für Verpackungen und Klischeeherstellung für den Flexodruck. Sie arbeiten auch während der Lehre schon aktiv mit, um so eine praxisnahe Ausbildung zu erlangen.

Ein Ausbildungsteam, bestehend aus drei Frauen, kümmert sich sowohl um die Ausbildungsinhalte als auch die Anliegen der Lehrlinge. Zudem gibt es bei Glatz Klischee, im Rahmen des „GoodLife-Programms, auch eine Menge an attraktiven Angeboten für alle Mitarbeiter“ (z.B. Ausflüge, Kinobesuche, Laufgruppe, Gesundheitsförderung) – „so wird die Ausbildung für beide Seiten mit großer Freude absolviert“, sagt Manfred Schrattenthaler, Geschäftsführer der Glatz Klischee.

Nachdem der Verband bereits in 2013 und 2016 die besten Absolventen prämierte, standen in diesem Jahr die Unternehmen selbst im Fokus. „Die Aus- und Weiterbildung qualifizierter Nachwuchskräfte ist für uns als Verband ein wichtiges Thema und es gibt unter unseren Mitgliedern viele Firmen, die hervorragende Arbeit im Bereich der Ausbildung leisten. Es war an der Zeit, dieses besondere Engagement mit einer eigenen Auszeichnung zu würdigen!“, so DFTA-Geschäftsführerin Nicola Kopp.

