DFTA-Herbstfachtagung in Fulda

Die diesjährige Herbstfachtagung wechselt ihren Austragungsort und findet am 13. September 2018 mit Vorabendprogramm am 12. September im Hotel Esperanto in Fulda statt. Das spannende Vortragsprogramm legt den Fokus auf zwei große Themenblöcke:

Der Weg zur nachhaltigen Kunststoffverpackung.

Die Zukunft des Wellpappendrucks

Im Detail thematisiert der erste Themenblock die flexible Verpackung aus Kunststoff, deren Wert und Bedeutung sowie neue Entwicklungen und Technologien in diesem Bereich. Nachhaltige Verpackungslösungen aus Sicht eines namhaften Markenartiklers und daraus resultierende Anforderungen an die Industrie versprechen weitere, spannende Diskussionen. Im zweiten Themenblock geht es um die Zukunft des Wellpappendrucks. Abgerundet wird das Programm mit einer Podiumsdiskussion.

Das vollständige Programm, weitere Details und Anmeldemöglichkeiten finden Sie auf der DFTA-Website www.dfta.de

Bei Interesse an einem Ausstellertisch wenden Sie sich mit Ihrer Anfrage bitte direkt an die DFTA-Geschäftsstelle.