DFTA-Herbstfachtagung im September 2018

Die Herbstfachtagung 2018 findet am 13. September 2018 mit traditionellem Vorabendprogramm am 12. September im Hotel Esperanto in Fulda statt.

Interessenten bietet die DFTA ein spannendes Vortragsprogramm. Der Fokus ist auf zwei Themenblöcke gerichtet. Der erste Block thematisiert die flexible Verpackung aus Kunststoff, geht auf deren Wert und Bedeutung sowie neue Entwicklungen und Technologien ein. Der zweite Block behandelt unter anderem die Digitalisierung im Wellpappenbereich und stellt z.B. die Frage, warum geht ein Wellpappenhersteller in den e-commerce.

Begleitend hierzu bieten wir wieder eine Firmenausstellung (Table top) an. DFTA-Mitglieder präsentieren hier ihr aktuelles Produktangebot. Interessenten, die selbst ausstellen möchten, wenden sich mit Ihrer Anfrage direkt an die DFTA-Geschäftsstelle.

Weitere Details und Anmeldemöglichkeiten werden noch bekanntgegeben, z.B. auf der DFTA-Website www.dfta.de und über den DFTA-Newsletter.