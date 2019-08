Inspektions- und Bahnbeobachtungssystem

BST ProControl stellt Lieferung neuer Messsysteme ein

BST eltromat International wird Teile seines Geschäftsbereichs BST ProControl zu schließen. Die Lieferung neuer Messsysteme und System-Upgrades von BST ProControl läuft zum Ende des Jahres 2019 aus.

Der Bereich Service bleibt bestehen. Insgesamt betreut ein Team von sieben Personen weiterhin die Bestandskunden von BST ProControl in aller Welt. Das schließt After Sales, Help Desk, Servicetechnikereinsätze vor Ort bei den Kunden sowie die Lieferung von Ersatzteilen und Strahlenquellen ein.

