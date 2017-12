BST eltromat– ProControl vollständige in die Geschäftsprozesse integriert

BST ProControl ist rückwirkend zum 1. Januar 2017 vollständig in die Geschäftsprozesse von BST eltromat International eingebunden und wird dort als integrierter, eigenständig agierender Geschäftsbereich am bisherigen Standort Wenden fortgeführt.

Damit hat BST eltromat den letzten Schritt der Verschmelzung beider Unternehmen vollzogen. BST ProControl bleibt als Name des Geschäftsbereichs bestehen.

BST eltromat hatte 2013 die BST ProControl GmbH mit der Übernahme der Unternehmen Betacontrol und Protagon als 100%iges Tochterunternehmen gegründet. Damit erweiterte BST eltromat sein Portfolio um Lösungen für die Messung und Qualitätssicherung bei flachbahnigen Materialien und holte sich umfassendes Praxis-Know-how rund um diese Thematik ins Haus. Seitdem können Kunden mit den Lösungen von BST eltromat im Sinne von Industrie 4.0 Informationen zur Qualität noch vollständiger aus bahnverarbeitenden Produktionsprozessen gewinnen. Etwa in der Kunststoffbranche bedeutet die Vernetzung der Systeme entlang der Wertschöpfungskette – angefangen bei der Schichtdickenmessung in der Folienherstellung über zum Beispiel die Verarbeitung der Folien im Druck bis zur Bereitstellung des rollenförmigen Verpackungsmaterials – für Kunden konkreten Mehrwert: In jedem dieser Prozessschritte entstehen Daten, die für das Erfüllen der jeweiligen Aufgaben gebraucht werden. Bislang führten diese Daten in aller Regel allerdings ein Inseldasein. Sie flossen nicht von Prozessschritt zu Prozessschritt. Mit der tieferen Integration der Systeme werden diese Kommunikationsbarrieren überwunden. In einem Prozessschritt gewonnene Daten können in folgende Prozesse fließen, um diese zu optimieren. Auch dies sprach für die Verschmelzung zu einem Unternehmen für die Qualitätssicherung in bahnorientierten Produktionsprozessen.

„Ihre Ansprechpartner im Geschäftsbereich BST ProControl sind nun nahtlos in unsere unternehmensweiten Prozesse eingebunden. Beispielsweise übernimmt der Hauptsitz viele administrative Aufgaben. So kann sich das BST ProControl-Team voll und ganz auf seine Kernkompetenzen konzentrieren, unsere Kunden also effizienter denn je betreuen“, erläutert Kristian Jünke, bei BST eltromat International Geschäftsführer für Vertrieb und Service, einen entscheidenden Vorteile auf. Ihm ist der Geschäftsbereich BST ProControl unterstellt.