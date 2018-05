Bobst eröffnet neues Werk in Changzhou in China

Bobst wird sein zweites Werk in China – das unter Bobst Changzhou Ltd. firmiert – am 16. Mai 2018 offiziell eröffnen.

An die Einweihungsfeier unter dem Motto „China 4.0 – Über die Zukunft der Verpackung hinaus” schließt sich am 17. und 18. Mai eine zweitägige Hausmesse an. Auf der Messe werden die Besucher in chinesischer und englischer Sprache Live-Demonstrationen der Tiefdruckmaschine und der Multi-Tech-Kaschiermaschine sehen.

Das neue Produktionswerk wurde in Changzhou, in der Jiangsu-Provinz in China auf die grüne Wiese gebaut und ist für den Rollendruck von flexiblen Verpackungsmaterialien und zugehörigen Weiterverarbeitungstechniken ausgelegt. „Die Tiefdruckmaschine RS 5002 und der Kaschiermaschine CL 750 von Bobst sind in dieser Region sehr erfolgreich“, erklärt Sebastien Geffrault, im Bobst-Geschäftsbereich Web-fed Zone Business Director für Südostasien.

Die Unternehmensgruppe unterstreicht mit der Eröffnung ihre Strategie der dezentral angesiedelten Fertigungsstätten, um Tiefdruck- sowie Kaschierlösungen zu entwickeln, die auf die spezifischen Anforderungen und die Gepflogenheiten der jeweiligen Region zugeschnitten sind. Das gilt zum Beispiel für die Farbsysteme und die Trocknung. Beide können auf die in der Region verwendeten Verbrauchsmaterialien und üblichen Prozesse zugeschnitten werden.

Integraler Bestandteil des Werks ist das Competence Center. in Changzhou. Ein Team von Ingenieuren und Spezialisten betreiben das Center und unterstützen asiatische Kunden unter anderem bei Tests von Tiefdruckmaschinen sowie und Beschichtungs-/Kaschieranlagen. Darüber hinaus wird Bobst an diesem Standort auch gemeinsam mit anderen Lieferanten von Maschinen und Verbrauchsmaterialien Lösungen für Prozessoptimierungen entwickeln.